Fostul deputat PD Iurie Bolboceanu a fost prins in flagrant in timp ce transmitea unui spion strain informatii secrete: Este acuzat de tradare de patrie si spionaj. Cum aveau loc intalnirile dintre cei doi

Vitalie BUSUIOC, PROCUROR: "Am pornit o cauza penala pe faptul tradarii de patrie si spionaj. Este o premiera in Republica Moldova. Urmarirea penala e desfasurata de catre PG. Este vorba despre un fost deputat cetatean strain impreuna cu un ofiter sub acoperire. La 17 martie a fost retinut in flagrant cetateanul moldovean in timpul intalnirii cu agentul sub acoperire. Nu este unicul caz aflat in vizorul autoritatilor. Investigatiile dureaza de un an si jumatate. Investigatia priveste faptul tradarii de patrie si spionaj si nu privesc doar o anumita persoana."

PROCURORUL DE CAZ, Anatolie Pitel: "Au fost efectuate perchezitii la domiciliu, au fost ridicate acte probatorii care demonstreaza ca fostul deputat a fost racolat de un serviciu strain de spionaj. Caracterul clandestin, remunerarea acestuia pentru informatiile pe care le transmiteau. In urma perchezitiilor la domiciliul acestuia a fost gasita suma de 23 de mii de dolari, dar si alte documente si telefoane care demonstreaza legatura acestuia cu serviciul strain de spionaj. In perioada octombrie 2016 - 17 martie 2017 am reusit sa documentam cateva intalniri dintre cei doi. Nu erau doar discutii ci si transmiteri de informatii cu caracter personal folosite in dauna Republicii Moldova.





Ieri i-a fost inaintata invinuirea pentru tradare de patrie. Infractiunea prevede o pedeapsa de la 12 - 20 de ani de inchisoare. Urmeaza sa vedem cine a mai participat".

Imediat dupa finisarea intalnirii acesta a fost retinut pentru 72 de ore"





Alexandru BALAN, SIS "Este o premiera pentru RM. Retinerea in flagrant in timp ce transmitea informatii secrete. Relatia clandestina in care transmitea informatii secrete.





Prin acumularea de informatii transmise din orice sfera. Metoda era una specializata pentru serviciu de spionaj strain.

Toate intalnirile se desfasurau cu masuri sporite de securitate. Circulau pe acelasi traseu, dupa ce stabileau ca totul e curat, aveau loc intrevederile. Cetateanul nostru venea cu diferite informatii pregatite. Utiliza un laptop secret care era destinat strict transmiterii de informatii. Pentru retinere a fost implicata si Directia contra spionaj."

La fiecare intalnire sumele erau diferite ajungeau pana la mii de euro."



Vitalie BUSUIOC, PROCUROR: "Este vorba despre fostul deputat Iurie Bolboceanu.

Sumele erau transmise in dolari. Se intalneau o data in luna. Anterior a colaborat si cu alti agenti."