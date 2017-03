Fostul deputat PD, Iurie Bolboceanu acuzat de spionaj si tradare de patrie, ramane in arest in izolator. Instanta a respins apelul fostului deputat democrat - VIDEO

Fostul democrat Iurie Bolboceanu a fost retinut intr-un dosar pornit pentru tradare de patrie si spionaj. Retinerea a avut loc acum aproximativ o saptamana, iar a doua zi judecatoria Centru a emis pe numele fostului deputat un mandat de arest pentru 30 de zile.

Bolboceanu este invinuit ca timp de cativa ani, transmitea informatii secrete despre tara noastra, contra plata, unui agent strain sub acoperire. Procurorii spun ca au pornit dosarul cu aproximativ 7 luni in urma, iar retinerea s-a desfasurat in flagrant, chiar in momentul in care Bolboceanu ii transmitea informatii, agentului care ar fi si diplomat la una dintre ambasadele de pe teritoriul tarii noastre.

Pentru a nu preudicia ancheta, oamenii legii nu au precizat despre ce tara este vorba. In cadrul perchezitiilor desfasurate acasa la fostul demnitar, au fost gasite acte care demonstreaza ca acesta a fost racolat de un serviciu strain de spionaj, dar si 23 de mii de dolari.

Se presupune ca banii au fost primiti de catre Bolboceanu in schimbul informatiilor secrete pe care acesta le oferea agentului. Daca va fi gasit vinovat, fostul demnitar, risca pana la 20 de ani de inchisoare.