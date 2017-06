Fostul deputat PLDM, Chiril Lucinschi ramane pentru inca 30 de zile in arest la domiciliu: "Tot ce mi se imputa nu reflecta realitatea" - VIDEO

Chiril LUCINSCHI, FOST DEPUTAT PLDM: “Tot ce mi se imputa nu reflecta realitatea. Sunt doua episoade: primul este legat cu rambursarea datoriei mai vechi. In dosarul meu nu exista niciun credit neperformant. Ceea ce a fost lasa sa se clarifice altii.”

Procurorii insista ca Lucinschi s-ar putea eschiva de la urmarirea penala, motiv pentru care trebuie sa stea in arest la domiciliu.

Corina STRATAN, AVOCAT: “Din considerentul ca sunt nevoie sa se faca careva investigatii si instanta a dispus prelungirea mandatului de arest cu care noi nu suntem de acord si vom ataca la Curtea de Apel.”

Sedinta de judecata a avut loc joi, insa instanta a cerut timp pentru a se expune.

Potrivit procurorilor, in perioada 2012-2014, mai multe companii off-shore, ar fi transferat unei firme, care ar apartine lui Lucinschi, peste 400 de mii de dolari - suma care ar proveni din credite neperformante obtinute de la Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank. Iar in 2013, o firma a carui beneficiar este fostul deputat, ar fi luat de la Unibank un credit in valoare de 5 milioane de lei.

Chiril Lucinschi si-a depus mandatul de deputat in luna februarie. Atunci, el si-a motivat decizia prin faptul ca ar fi implicat intr-un nou proiect, care ar fi incompatibil cu functia din parlament.