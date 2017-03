Fostul guvernator al BNM Leonid Talmaci, retinut vineri de procurorii anticoruptie a ajuns la reanimare - VIDEO

Vitalie NAGACEVSCHI, AVOCAT: “In luna ianuarie, domnul Talmaci a fost supus unei interventii chirurgicale. Cand i-a fost inaintata invinuirea, lui i s-a facut rau si nu a putut fi audiat. Sambata audierile au durat de la ora 10 pana la ora 19, iar in timp ce acesta era escortat spre izolator a fost chemata ambulanta.”

Avocatul sustine ca Leonid Talmaci ar suferi de o boala cardiovasculara. El este internat in sectia de reanimare a Spitalului de Urgenta. Nu am reusit sa aflam detalii espre starea sa de sanatate.

Vitalie Nagacevschi mai spune ca in cadrul audierilor, Talmaci ar fi demonstrat ca nu are nici o legatura cu tranzactiile dubioase cu banii Biroului National al Asiguratorilor de Autovehicule, acesta fiind invinuit de complicitate la escrocherie, abuz de incredere si abuz in serviciu.

Avocatul mai spune ca a contestat decizia magistratilor de la Buiucani la Curtea de Apel. O sedinta in cadrul careia sa fie examinat recursul insa, deocamdata nu a fost fixata. Astaz seful procuraturii anticoruptie nu ne-a raspuns la telefon.

Anterior acesta declara ca Talmaci este invinuit ca ar fi pus umarul la niste tranzactii suspecte cu banii Biroului National al Asiguratorilor de Autovehicule, tranzactii care s-ar fi putut solda cu excluderea Republicii Moldova din sistemul Cartea Verde. Prejudiciul cauzat ar fi de peste 15 milioane de lei. Banii Biroului ar fi ajuns pe conturile Moldincombank, unde Leonid Talmaci este presedinte al Comitetului de Conducere.

Tot aceasta banca este atribuita lui Veaceslav Platon, iar procurorii sustin ca si omul de afaceri figureaza in dosar. Leonid Talmaci a fost cel mai longeviv guvernator al Bancii Nationale, ocupand acest fotoliu de la independenta pana in 2009, iar semnatura sa a fost pe primii lei.