Fostul ministru al Justitiei din perioada comunistilor, Victoria Iftodi il va inlocui pe Alexandru Tanase la Curtea Constitutionala - VIDEO

Vladimir CEBOTARI, MINISTRUL JUSTITIEI: ”Sa o numim pe dna Victoria Eftodi, a fost ministru, etc.”

Victoria Iftodi este unul dintre cei doi judecatori numiti la Curte de Guvern. Cel de-al doilea este Veaceslav Zaporojan, in functie din vara anului trecut. Fost ministru al Justitiei, Iftodi a fost aleasa in urma unui concurs organizat de Guvern si il va inlocui in aceasta functie pe actualul presedinte Alexandru Tanase. Dupa plecarea acestuia, magistratii vor alege, prin vot secret, un nou presedinte.

La sfarsitul anului trecut, Victoria Iftodi a devenit membru al Consiliului de Integritate al noii Autoritati Nationale pentru Integritate, prin votul Guvernului, la fel la propunerea ministrului Vladimir Cebotari. Aceasta a fost ministru al Justitiei in perioada guvernarii comuniste – din 2004 pana in 2006, motiv pentru care liberalul Valeriu Munteanu a votat impotriva numirii ei astazi.

Valeriu MUNTEANU, MINISTRUL MEDIULUI: ”Noi am avut o decizie la partid sa nu votam candidaturi exponenti ai PCRM.”

Ziarul de Garda scrie ca Victoria Iftodi a declarat in 2016 venituri de 213 mii de lei, fiind angajata la biroul sau notarial. Ea ar fi vandut anul trecut jumatate din firma sa cu aproape 700 de lei si un Mercedes cu 80 de mii. Ar detine mai multe terenuri agricole, un apartament, o casa primita drept mostenire si un spatiu nelocativ de 100 metri patrati.