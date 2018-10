Fostul politist de frontiera acuzat de viol ramane in izolatorul de la Balti. Curtea de Apel a respins cererea avocatului de a-l elibera pe Gheorghe Petic - VIDEO

Sedinta de judecata a fost cu usile inchise si a durat aproximativ 15 minute. Cat timp judecatorul a fost in deliberari, Gheorghe Petic a povestit despre conditiile din izolatorul in care este tinut.

Petic sustine ca este acuzat pe nedrept si ca este un dosar politic. Tot el a mentionat ca nu s-a intalnit niciodata cu femeia care l-a acuzat de viol.

Avocatul lui afirma ca nu a fost anuntat despre sedinta de astazi si ca a aflat de ea cu doar o ora inainte. La sedinta au fost prezenti mai multi membri ai Platformei Da, care au venit sa-l incurajeze pe fostul politist de frontiera.

Gheorghe Petic a ajuns in atentia publica dupa ce a facut dezvaluri despre acte de contrabanda la granita moldo-romana in care ar fi implicate persoane cu functii inalte in politie. Barbatul a fost retinut la mijlocul acestei luni, dupa ce o femeie s-a plans la politie ca el ar fi violat-o.