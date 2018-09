Fostul politist de frontiera care a denuntat contrabanda la granita Moldovei cu Romania, chemat la procuratura. Gheorghe Petic este invinuit intr-un dosar penal de huliganism - VIDEO

Video in curand

Dupa audierile de astazi la Directia Generala de Urmarire Penala, Gheorghe Petic a declarat ca acest caz s-a intamplat de fapt in 2003 si ca dosarul in care este vizat dupa 15 ani, este unul interpretat.

Barbatul povesteste ca aceast caz s-a intamplat in perioada cand inca era politist si ca ar fi interzis unei grupari criminale sa treaca ilegal doua camioane de zahar in Ucraina.

Gheorghe PETIC, ACTIVIST PPDA: "Era unul Kasapov iesit din inchisoare a venit si mi-a propus sa treaca doua camioane, eu i-am interzis, el a spus ca o sa cumpere pe cineva din subalternii mei, eu i-am prevenit pe toti sa nu se vanda. Intr-o seara el si prietenii lui au iesit dintr-un Mercedes sa ma i-a la pumni."

Barabtul povesteste ca dupa acest incident se intorcea intr-o noapte de la serviciu si a vazut ca mai multe persoane ii distrug casa pe care o inchiria. Petic spune ca s-a luat dupa indivizi.

Gheorghe PETIC, ACTIVIST PPDA: "Am ajuns intr-un bar unde erau ei toti in acea naopte, aveam la mine pistolul de serviciu, le-am zis la toti sa iasa afra si sa ma urmeze la politie, ei au refuzat au iesit afara si au inceput sa sara la mine, eu am tras un foc in roata automobilului.”

Barbatul sustine ca a actionat conform legii si ca avea la el pistolul de serviciu, dar nu un Kalasnikov, asa cum ar fi scris in dosar. Fostul poilitist crede ca dosarul a fost fabricat acum pentru ca el sa fie intimidat si sa nu mai faca dezvaluiri despre neregulile de la frontiera dintre Moldova si Romania.

Gheorghe PETIC, ACTIVIST PPDA: "Toate dosarele interpretate nu ma vor opri , voi lupta pana la capat, o sa-mi i-au avocat, astept urmatoarea sedinta.”

Gheorghe Petic a ajuns in atentia opiniei publice dupa un live pe facebook in care a vorbit despre contrabanda cu tigari de la frontiera. Acesta a fost audiat in iulie de Serviciul Protectie Interna al MAI, insa oamenii legii spun ca el nu a adus si dovezi. Pe marginea acestui caz a fost deschis un dosar penal.