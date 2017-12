Fostul premier Chiril Gaburici e noul ministru al Economiei, Alexandru Tanase - sef la Justitie, iar Leanca - vicepremier pentru integrare europeana. 7 membri noi. Cine pleaca

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: "Ne-am intalnit si cu partenerii din coalitia de guvernare. Am discutat despre activitatea guvernului. Vreau sa-l felicit pe domnul prim-ministru pentru efort. Guvernul a ajuns la o credibilitate de 4 ori mai mare decat in luna precedenta. A venit momentul sa facem schimbari exact in momentul in care guvernul este in crestere. Stim sa se poate mai mult si vrem sa facem mai mult. Atunci cand am anuntat reforme la Guvern, colegii au acceptat sa asigure aceasta perioada de tranzitie.

Vom avea 7 membri noi. 7 membri din cei 13 pleaca.

Astfel, noul vicepremier pentru integrare europeana a fost numit domnul Iurie Leanca. Va avea sarcina de a implementa acordul cu UE. Scopul de baza privind schimbarile de la guvern sunt nevoile reale ale oamenilor. Este un domeniu strategic, de aceea s-a luat aceasta decizie. Dumnealui sa lucreze in continuare la implementarea acordului de asociere cu UE. Calitatile dumnealui il recomanda pentru acest domeniu.

Ministerul Justitiei va fi condus de Alexandru Tanase.

Noul ministru al Economiei a fost numit fostul premier Chiril Gaburici".

Functia pe care o va ocupa Iurie Leanca in guvernul Filip nu a existat pana acum.

Iata lista cu cele 7 nume noi:

Iurie Leanca - vicepremier pentru integrarea europeana

Cristina Lesnic - vicepremier pentru reintegrare

Svetlana Cebotari - ministrul Sanatatii

Liviu Volconovici - ministrul Agriculturii

Alexandru Tanase - ministrul Justitiei

Tudor Ulianovschi - ministru de Externe

Chiril Gaburici - ministrul Economiei

Cei 4 ministrii care isi vor pastra portofoliile:

Alexandru Jizdan, ministrul Afacerilor Interne

Monica Babuc, ministrul Culturii, Educatiei si Cercetarii

Octavian Armasu, ministrul Finantelor

Eugen Sturza, ministrul Apararii