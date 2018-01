Fostul premier Ion Ciubuc a fost petrecut astazi pe ultimul drum. De dimineata la Palatul Republicii rude, prieteni si colegi au venit sa-si ia ramas bun - VIDEO

Printre primii au venit sa-si i-a ramas bun de la fostul premier satenii din Hadarauti, Ocnita, localitatea de bastina a politicianului. Oamenii au depanat amintiri si cu lacrimi in ochi si-au amintit de perioada in care Ion Ciubuc era presedinte de colhoz.

“Tanar a inceput sa lucreze in colhoz, lucrand cinstit. Arata rezultate bune. A fost numit economist in colhoz in timpul asta invata si la universitate prin corespondenta.”

“Acum lucram la el in companie si sunt convis ca lumea il va tine minte ca a facut multe lucruri in sat.”

Colegii fostului premier, care au lucrat cu el la Guvern spun ca Ion Ciubuc muncea mult.

Mihail MAGDEI, MINISTRUL SANATATII IN GUVERNUL CIUBUC: “Iubea medicina, mediicii de multe am am vizita spitale impreuna. La indicatia lui am vizitat Japonia, de acolo am adus peste 600 de mii de dolari anual pentru santatae perenatala.”

Ana DONET, FOST ANGAJAT AL MINISTERUL DE EXTERNE: “A fost un conducator foarte modest, foarte onest. Este o pierdere mare.”

Dumitru DIACOV, PRESEDINTE DE ONOARE. PD: “Am lucrat impreuna intr-o perioada tare complicata. Domul Ciubuc a mentionat relatiile intre guvern parlament.”

Fostul presedinte Mircea Snegur crede ca actualii ploliticieni ar avea multe de invatat de la Ion Ciubuc.

Mircea SNEGUR, PRIMUL PRESEDINTE RM: “Sa traiasca cu grijile poporului, sa solutioneze probleme sa caute metode si sa fie devotati acestui plai.”

S-a recules astazi la sicriul depus la Palatul Republicii si presedintele Igor Dodon. Acesta insa a plecat in graba. Dintre oficiali a mai fost prezent presedintele Parlamentului.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “Imi aduc regretele pentru trece in nefiita a celui care a fost un om vaza. Am exprimat condoleante si familiei. In perioada cat a fost prim-ministru a fost o perioada grea dar s-a reusit sa se faca mai multe.”

Fostul premier a fost inmormantat la cimitirul Central de pe strada Armeneasca.Ion Ciubuc suferea de o boala incurabila si in ciuda mai multor operatii facute peste hotare, a pierdut lupta cu viata. Ciubuc a fost seful Executivului intre anii 1997-1999.