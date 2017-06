Fostul premier Leanca acuzat de minciuna. Banca Mondiala spune ca nu stia de garantia de miliarde - Mold-street.com

"Cu privire la o declaratie recent circulata in retelele de socializare. Garantia Guvernului pentru Banca Nationala a Moldovei in noiembrie 2014 pentru pierderile suportate din cauza fraudei bancare, nu a fost o urmare a cosultarilor/recomandarilor Bancii Mondiale. Mai mult ca atat, Bbanca Modniala nu stia despre intentiile Guvernului in ceea ce priveste garantia, pana la momentul acesteia in vigoare", se arata intr-un comunicat a oficiului Bancii Mondiale in Moldova.







CITESTE ARTICOLUL PE MOLD-STREET.COM