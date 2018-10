Fostul presedinte al asociatiei de la gradinita “Lastaras” din capitala, retinut de ofiterii CNA. Acesta aduna in fiecare luna peste jumatate de milion de lei de la parinti - VIDEO

Fostul presedinte al Asociatiei obstesti “Lastaras” este banuit ca in perioada septembrie 2015 – august 2017, a strans lunar intre 1200 si 1400 de lei de la parintii care doreau ca odraslele lor sa frecventeze ore suplimentare de informatica, muzica sau dans.

Potrivit CNA, intr-o singura luna acesta aduna in jur de 600 de mii de lei, bani care ajungeau in propriul buzunar.

”Plateati lunar pentru orele suplimentare? Da, achitam. Servicii necalitative, pot sa va spun suta la suta ferm. Nu achitam deja de un an deoarece am reziliat contractul.”

In comunicatul emis de CNA se arata ca parintii care refuzau serviciile erau constransi sa paraseasca institutia.

“Odata mi s-a spus, daca nu va place, parasiti institutia sau creau asa fel de conditii incat sa fim nevoiti sa plecam.”

Noi nu suntem cu privatul. Am auzit de la altii ca achita. Noi nu am achitat asa ceva.”

Matodista institutiei, responsabila la moment, intrucat directorul interimar este in concediu medical, ne-a spus ca gradinita are in continuare incheiata o colaborare cu asociatia, insa nu raspunde de serviciile prestate de aceasta.

Valentina MOCANU, METODISTA GRADINITEI LASTARAS: ”Ce s-a intamplat dupa usile institutiei noi nu am stiut pana seara, cand au venit cu un document procurorii de la CNA si au spus ca vor sa faca o perchezitie in biroul directorului. 00:59 Se incrimineaza o ilegalitate la AO Lastaras, ceea ce institutia nu raspunde.”

Chiar si dupa aparitia scandalului referitor la activitatea asociatiei, continua a fi incheiate contracte cu parintii, iar pe pagina de facebook a institutiei de la inceputul anului au fost afisate informatii despre costul lectiilor.

Valentina MOCANU, METODISTA GRADINITEI LASTARAS: ”Au fost cereri de la parinti. Dupa sedintele cu parintii au solicitat anumite servicii suplimentare, dupa care directorul a spus adresati-va asociatie. Copiii au solicitat personal sa mearga in aceasta asociatie, nimeni nu i-a impus.”

Din ancheta s-a constatat ca activitatea asociatiei a fost sustinuta de mama fostului presedinte, care era, de fapt, directorul-adjunct al gradinitei. Cei de la CNA au facut perchezitii la domiciliile acestora si au ridicat probe pentru dosar si sume de bani. In aceasta seara organele de drept urmau sa faca verificari si la sediul asociatiei.

Actuala sefa de la Asociatie nu ne-a raspuns la telefon pentru comentarii. Primarul interimar al capitalei a postat un mesaj pe fabook, in care a scris: “Sa te faci gospodar pe seama parintilor nu este bine”. Scandalul la gradinita Lastaras a pornit in luna mai, cand mai multi parinti s-au plans ca platesc bani pentru servicii care nu se fac, de fapt, iar institutia si asociatia sunt conduse de aceeasi familie.