Fostul presedinte al Bancii de Economii, Grigore Gacichevici, cercetat intr-un alt dosar pentru fraudele de la BEM - VIDEO

Potrivit CNA, si in acest episod, Gacichevici este banuit de incalcarea regulilor de creditare, in perioada in care se afla in fruntea bancii, prin acordarea unui credit de 1,7 milioane de euro unui agent economic. Numele fostului presedinte BEM, figureaza in alte trei dosare pornite pentru aceiasi infractiune. Unul dintre dosare a fost expediat in judecata in 2013, instanta insa nu s-a expus deocamdata.

In acelasi dosar este cercetat si fostul presedinte al Consiliului de Administrare al BEM, Ilan Shor, dupa ce din Banca de Economii, Unibank si Banca Sociala a disparut un miliard de dolari.