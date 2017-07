Fostul Presedinte al Consiliului raional Criuleni, fostul vicepresedinte al CRC, dar si un manager de proiecte - trimisi in judecata pentru coruptie in scopul favorizarii implimentarii unor proiecte finantate de UE

Potrivit actului de inculpare, in cursul anului 2014, presedintele raionului Criuleni a extorcat 50 000 euro de la managerul proiectelor „CBCRuR Waste”, in care CRC are calitatea de lider al partenerilor din Romania si Ucraina si „CRING” - proiect in care CRC a beneficiat de fonduri europene in calitate de partener.

In schimbul acestei sume, presedintele garanta transferul de catre Consiliul Raional Criuleni in conturile proiectelor respective a sumei de 2,7 milioane lei, ce constituie partipatia de 10% a consilului la finatare a proiectelor.

Astfel, in intervalul lunilor iulie – noiembrie 2014, presedintele CRC a primit prin intermediul adjunctului sau, de la managerul de proiecte, in total 1,1 milioane de lei – suma transmisa in 12 rate.

Acestia au fost retinuti pe 26 aprilie curent. Daca vor fi gasiti vinovati, fostul presedinte impreuna cu vicele sau risca pana la 15 ani de inchisoare cu amenda in marime de la 8000 la 10000 unitati conventionale si cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii publice sau de a exercita o anumita activitate de pana la 15 ani. Managerul de proiecte risca pana la 12 ani inchisoare cu amenda in marime de la 6000 la 8000 unitati conventionale.