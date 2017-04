Fostul presedinte al raionul Criuleni ar fi incercat sa sara de la balconul apartamentului cand a vazut ca ofiterii CNA au venit sa-l retina. Imagini video cu barbatul care atarna de geam- VIDEO

Totul s-a intamplat acum cateva minute intr-un bloc de locuit de pe o strada din sectorul Ciocana al capitalei.

Potrivit purtatorului de cuvant al CNA, Angela Starinschi, ofiterii CNA se intreptau spre apartamentul fostului presedinte al raionului Criuleni pentru a efectua perchezitii in locuinta acestuia, dar si pentru a-l retine.

In momentul in care i-ar fi vazut pe ofiterii CNA, barbatul s-a baricadat in casa cu un pistol si s-ar fi opus actiunilor ofiterilor. Astfel, autoritatile ar fi reusit sa-l prinda in momentul in care acesta se afla pe balconul apartamentului, la etajul 6, incercand sa sara.

Potrivit autoritatilor, acesta este vizat intr-un dosar de coruptie.

