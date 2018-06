Fostul primar interimar al capitalei a fost soacra mare. Silvia Radu si-a insurat fiul - GALERIE FOTO

In imagini apare mirele Ovidiu Radu, impreuna cu sotia sa Corina. Fotografii de la nunta a postat pe facebook si fostul consilier al Silviei Radu, Mihail Bagas. Acesta a pozat alaturi de mire.

In pozele altor invitati poate fi surprins decorul, care abunda in flori. Silvia Radu nu ne-a raspuns la telefon pentru detalii. Ovidiu este fiul cel mare al acetea si are 25 de ani. Radu a fost primar interimar al capitalei aproape jumatate de an.

Ea a candidat ca independenta la alegerile din 20 mai insa nu a trecut in turul doi, acumuland 17 la suta din voturi. Imediat dupa scrutin Silvia Radu si-a dat demisia.

Sursa foto: instagram.com