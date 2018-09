Fostul primar interimar al capitalei, Silvia Radu a fost propusa la functia de Ministru al Sanatatii, iar seful de la AIPA - la cea de Ministru al Agriculturii - VIDEO

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PDM “Noul conducator la agricultura este Nicoale Ciubuc, iar la conducerea sanatatii e Silvia Radu, o persoana cu experienta manageriala si institutionala solida. “

Asadar, locul lui Liviu Volconovici si cel al Svetlanei Cebotari, ministri pusi in functie la sfarsitul anului trecut, va fi luat de Nicolae Ciubuc si Silvia Radu. Candidatura lui Radu a fost ideea premierului Pavel Filip care spune ca aceasta ar fi demonstrat aptitudini organizatorice eficiente in activitatile de pana acum.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA “Cu aceasta propunere am venit eu si am discutat la biroul politic al PD si sunt sigur ca este o candidatura potrivita.”

Silvia Radu nu ne-a raspuns astazi la telefon, dar intr-un mesaj pe facebook, a scris ca are experienta si va reusi sa faca schimbari in sanatate si in domeniul social.

Silvia RADU, EX-PRIMAR INTERIMAR CHISINAU “În calitate de ministru neafiliat politic, voi munci pentru Moldova, pentru moldoveni. Voi munci ca ei să aibă parte de servicii medicale mai bune şi de echitate socială.“

Premierul democrat sustine ca a discutat si cu Igor Dodon si se arata sigur ca seful statului va accepta noile propuneri. Se intampla repetat ca cei doi sa depaseasca animozitatile afisate, de dragul unor miscari politice. Prin urmare, un eventual blocaj institutional ca cel de iarna trecuta nu se va repeta.

Atunci Igor Dodon a fost suspendat din functie, iar decretele de numire a noilor ministri au fost semnate de presedintele Parlamentului, Andrian Candu. Astazi, Dodon a anuntat ca va semna demisia actualilor ministri si va anunta in urmatoarele zile daca ii accepta pe cei noi. Fostii sefi de la sanatate si agricultura, Svetlana Cebotari si Liviu Volconovici se vor intoarce la vechile locuri de munca.

Liviu VOLCONOVICI, FOST MINISTRU AL AGRICULTURII “ A fost o perioadă în care turaţiile echipei mici pe care am avut-o au fost la maximum, însă ştim cu toţii că „roada nu depinde doar de praşă.”...a comentat ministrul concediat al agriculturii. Svetlana Cebotari nu a fost de gasit pentru a oferi o reactie.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA “Doomnul Volconovici va merge inapoi la Unioversitatea Agrara si doamna Cebotari va merge inapoi in fruntea Centrului de Transfuzie a sangelui.”

De cand guvernul Filip se afla la guvernare, aceasta este a treia schimbare in cabintul de ministri. Prima s-a produs in vara lui 2017, cand a avut loc reforma executivului. Cele 16 ministere au fost reduse la 9. Ulterior, la sfarsitul anului trecut, sapte din cei 13 membri ai guvernului au fost inlocuiti.





Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PDM “Sa stiti ca daca va fi cazul vom face schimbari inechipa guvernamentala, chiar si cu o luna inaintede alegeri, pentru ca guvernul trebuie sa lucreze cat mai bine posibil.

Pavel Filip a fost desemnat premier la inceputul lui 2016, dupa ce presedintele de atunci Nicolae Timofti a respins candidatura lui Vlad Plahotniuc. Cabinetul condus de Filip a fost votat de 57 de deputati – democrati, liberali, cativa fosti comunisti si fostii liberal-democrati care fac parte acum din grupul PPEM. Ceremonia de investire a avut loc departe de ochii presei la Resedinta de Stat, in timp ce la Parlament politistii abia de tineau piept protestarilor revoltati.