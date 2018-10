Fostul procuror al municipiului Chisinau, despre violul de la Ungheni: "In 35 de ani la Procuratura am primit zeci de plangeri despre viol, insa niciodata victima nu a sunat la 15 minute dupa ce a fost agresata"

In cei 35 de ani de activitate in procuratura, a primit zeci de cereri despre viol, insa n-a avut niciun caz in care victima sa telefoneze peste 15 minute dupa ce a fost agresata. Asta spune fostul procuror al municipiului Chisinau intr-o postare pe pagina sa de facebook, despre violul de la Ungheni.