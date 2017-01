Andrei Pantea a fost condamnat la 2 ani de inchisoare, insa imediat a fost amnestiat - VIDEO

Amnistia lui Andrei Pantea vine dupa ce acum o saptamana procurorul de caz a dispus modificarea invinuirii, dupa ce Pantea ar fi recunoscut implicarea sa in dosarul Caramalac si transferul acestuia in Federatia Rusa.

Astfel, acuzarea fostului procuror general s-a schimbat din depasirea atributiilor de serviciu in amestecul in infaptuirea justitiei si in urmarirea penala. Si cum cei care sunt invinuiti in baza acestui articol sunt amnistiati cu ocazia celor 25 de ani de independenta, Pantea a fost achitat. Procurorul de caz sustine ca nu va ataca decizia.

Andrei Pantea a fost retinut pe 11 octombrie. Procurorii spuneau atunci ca el si-ar fi depasit atributiile de serviciu in 2013 cand si-a pus semnatura pe transferul dosarului Caramalac in Rusia, in perioada in care era procuror general interimar.

Initial Pantea spunea ca a actionat conform legislatiei atunci, ulterior insa si-a recunoscut vinovatia. Grigore Caramalac este invinuit de banditism, estorcare de bani, trei tentative de omor si santaj. Dosarul sau a fost clasat in decembrie, 2015, la doi ani dupa ce a fost transferat in Rusia.