Fostul sef al Asociatiei Lastaras, retinut pentru coruptie va sta 30 de zile in arest, in penitenciarul numarul 13. Barbatul nu-si recunoaste vina - VIDEO

“Se aplica arestarea preventiva pentru un termen de 30 de zile.”

Asta au decis judecatorii dupa o sedinta de aproximativ o ora, care a avut loc cu usile inchise. Astfel, Dorian Bogasevschi urmeaza sa fie dus la penitenciarul numarul 13. Decizia instantei poate fi contestata in termen de trei zile.

"-Veti contesta la apel? -Da.”

Barbatul a spus ca respinge acuzatiile care i se aduc, insa mai multe comentarii a refuzat sa faca.

”-Va recunoasteti vina? -Nu. Nu comentez nimic. -Este adevarat ca luati in jur de 1400 de lei lunar si in puneati in propriul buzunar? -Nu. -Cum comentati acuzatiile aduse de parinti? -Nu comentez.”

Fostul sef al Asociatiei Obstesti Lastaras a fost retinut ieri de ofiterii CNA. In urma perchezitiilor, mascatii au gasit in casa suspectului peste jumatate de milion de lei. Oamenii legii spun ca au fost nevoiti sa forteze usa, intrucat el nu a vrut sa deschida. Verificari s-au facut si la sediul asociatiei, de unde au fost ridicate mai multe documente.

Organele de drept au gasit o avere impresionanta: zece masini de lux, opt apartamente, mai multe arme, dar si o baza de odihna la Vadul lui Voda. Fostul presedinte este suspectat ca aduna in fiecare luna bani de la parinti, pentru diferite activitati, dar care ajungeau in buzunarul sau.