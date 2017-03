Fostul sef al Bancii de Economii, Grigore Gacikevici, retinut intr-un nou dosar privind fraudele de la BEM

Fostul sef al Bancii de Economii, Grigore Gacikevici a fost retinut pentru 72 de ore de CNA si procurorii anticoruptie intr-un nou dosar ce vizeaza fraudele de la BEM. Acesta este banuit de incalcarea regulilor de creditare, in perioada in care se afla in fruntea Bancii, prin acordarea unui credit de 1.7 milioane de euro unui agent economic.