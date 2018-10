S-a razgandit si vrea sa revina in functie. Fostul sef al Directiei Constructii Capitale isi retrage cererea de demisie, pe care ar fi depus-o la insistenta primarului interimar: "Am rascolit un cuib de viespi" - VIDEO

Alexandru Panfilii spune ca si-a retras astazi cererea de demisie, depusa saptamana trecuta. El sustine ca a decis sa plece din functie pentru ca asa i-a cerut primarul interimar. Crede ca a devenit incomod pentru ca ar fi inceput sa scoata la iveala spalarile de bani ale fostei conduceri.





Alexadru PANFILII, FOSTUL SEF AL DIRECTIEI CONSTRUCTII CAPITALE: “Cu administratia cu colegii mei am rascolit un cuib de viespi si de aici s-au inceput mari probleme ale mele personale. Eu consider ca asta este un gest politic.”

Desi Ruslan Codreanu l-a acuzat ca a gestionat cu iresponsabilitate reparatia acoperisului de la sediul Asociatiei Invalizilor care a ajuns intr-o stare deplorabila, Panfilii spune ca nu poarta nicio vina.

Alexadru PANFILII, FOSTUL SEF AL DIRECTIEI CONSTRUCTII CAPITALE: “Era o problema mare cu evacuarea persoanelor care locuiau si munceau acolo refuzau sa paraseasca pentru ca nu aveau unde pleca. Dar primarul interimar a venit cu invinuire catre intreaga ta.”

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: “Si l-am intrebat pentru ce suneti voi ca ati incheat contract cu acest agent, si el a zis ca e gata sa rezilieze contractul, zic si de ce te-ai trezit acum, eu sa te sun.”

Cat despre invinuirile primarului interimar cum ca acesta nu ar fi efectuat lucrari de reparatie la gradinite, scoli si alte institutii publice din capitala, desi erau bani, fostul sef de directie spune ca, de fapt, Codreanu nu pricepe chestiuni tehnice.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: “Eu l-am intrebat pe domnul Panfilii cate proiecte au fost duse pana la capat cu cele 30 de miloane alocate, sunt doar 4 proiecte care sunt incepute multi ani inaite.”

Alexandru Panfilii a venit in fruntea Directiei Constructii Capitale in 2007, iar in 2009 a fost demis din functie de Dorin Chirtoaca si restabilit prin judecata in 2011, insa abia in 2017 s-a intors la munca.