Fostul sef al Procuraturii Municipale nu are de gand sa-si ceara scuze de la procurorii pe care i-a numit corupti. Ivan Diacov se plange ca este purtat de trei ani prin instante de colegii sai - VIDEO

Ex-procurorul municipal se plange ca de trei ani este purtat prin instantele de judecata dupa ce a acuzat o magistrata de la judecatoria Rascani de incompetenta. El a spus ca Lilia Vasilievici ar fi luat mai multe decizii ilegale, iar dupa asta ea a fost demisa din functie.

Fosta judecatoare cere de la el prejudicii materiale in valoare de peste 200 de mii de lei, pentru perioada in care nu a lucrat. Diacov spune ca ex-judecatoarea a fost demisa de CSM si nu de el si ca nu intelege cum de a ajuns dosarul sau in instanta.

Ivan DIACOV, EX-PROCUROR MUNICIPIUL CHISINAU: “Nu am eliberat-o eu din functie, da, eu am informat societatea, am scris raportul la CSM. Eu au examinat si au luat decizia. Toate instantele au recunoscut ca ea corect a fost eliberata. Si ea imi cere mie sa-i platesc salariul.”

Diacov spune ca fosta magistrata ar fi sustinuta de angajatii judecatoriei Chisinau cu sediul in sectorul Rascani, motiv pentru care cererea ei de chemare in judecata a fost admisa. Nu am reusit sa dam de reprezentantii instantei de judecata unde se afla pe rol dosarul pentru a obtine o reactie la acuzatiile aduse.

Nici Lilia Vasilievici nu a fost de gasit. Acesta nu este singurul caz in care Ion Diacov a fost actionat in judecata. Acum cativa ani, in cadrul unui interviu, Diacov a declarat ca stie cazuri in care procurorii de la noi ar fi luat mita.

Asociatia Procurorilor a calificat declaratiile sale ca fiind o insulta la adresa tuturor procurorilor si l-a actionat pe Diacov in judecata. Procurorii cer ca Ivan Diacov sa-si ceara scuze in public de la ei. El, insa, afirma ca nu o va face.

Ivan DIACOV, EX-PROCUROR MUNICIPIUL CHISINAU: “Ei trebuiau sa aiba o procura de la 2, 3 procurori care sa spuna ca eu ma simt jignit si cereti-va scuze. Cine m-a dat pe mine in judecata? Corupul de procurori, ce inseamna corpul de procurori. Exista asa notiune juridica?”

Cei de la Procuratura Generala nu au comentat, deocamdata, acuzatiile fostului procuror. Ion Diacov este fratele presedintelui de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov si a activat in procuratura timp de peste 30 de ani.

El si-a dat demisia in 2015 din functia de sef al Procuratura Municipala. Anterior, acesta a mai adus acuzatii in adresa procurorilor si a magistratilor moldoveni, sugerand ca sistemul judiciar de la noi este unul corupt.