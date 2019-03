Fostul sef al vamii - sofer de taxi, iar Marina Tauber - in caruta cu haturile in mana. Subalternii lui Sor isi elogiaza seful, adaptand un clip al formatiei Zdob si Zdub. Vezi cum arata si cum suna: "Ilan Sor s-a nascut" - VIDEO

In clip apare fostul sef al Serviciului Vamal, Tudor Balitchi, care este sofer de taxi, iar viitorul deputat Marina Tauber, apare in caruta cu haturile in mana.

Contactat de Pro TV, purtatorul de cuvant al lui Ilan Sor, Alina Sargu care tot apare in imagini, cantand la un instrument muzical, spune ca nu stie cum aceste imagini au ajuns pe retelele de socializare, pentru ca formatiunea nu avea de gand sa le publice.

Alina SARGU: "A fost un spot realizat pentru uz intern si nu aveam de gand sa-l facem public. Clipul video reprezintă un cadou pe care echipa preşedintelui Partidului ŞOR şi a primarului de Orhei Ilan Şor l-a pregătit pentru ziua de naştere a acestuia. Este un spot filmat si montat cu fortele proprii ale echipei."