Fostul sef de la transporturi, Igor Gamretchi a cerut 2 milioane de euro din capitalul firmei ce urma sa amenajeze parcarile cu plata in capitala. Asta se arata in sentinta motivata a primei instante. Ce spune Gamretki - VIDEO

Igor Gamretki i-a spus lui Chirtoaca despre mita care trebiau sa o imparta din proiectul parcarilor cu plata, in curtea primariei, insa nu a mentionat daca primarul suspendat a acceptat acest lucru.

Asta reiese din marturiile sefului de la transporturi din hotararea motivata de condamnare a acestuia, publicata recent. Acolo se mai regasesc declaratiile tuturor celor implicati in schema, printre care si a milionarului Pincevschi, care sustine ca nu i s-a spus niciodata ca si Dorin Chirtoaca ar urma sa beneficieze din cele 26 la suta din capitalul companiei care a castigat licitatia.

In sentinta motivata, publicata pe site-ului Ziarului de Garda, se spune ca Igor Gamretchi s-a inteles cu Alexandru Pincevschi, reprezentantul companiei care urma sa amenajeze parcarile cu plata, ca in schimbul a 26 la suta din capitalul firmei, aceasta va fi desemnata castigatoare a licitatiei.

Fostul sef de la Transporturi nu i-ar fi spus lui Pinchevschi cine va ma beneficia de acesti bani, precizand doar ca sunt zile in care Dorin Chirtoaca sustine proiectul firmei respective si zile in care nu este de acord cu acesta.

Totodata, in sentinta se mai spune ca in timpul audierilor, Igor Gamretki a recunoscut ca s-a intalnit de doua ori cu omul de afaceri. Fostul sef de la transporturi a confirmat ca a cerut de la Pincevschi 26 la suta din capitalul firmei sau 2 milioane de euro. El a mai marturisit ca a vorbit despre asta cu Dorin Chirtoaca in curtea primariei, insa nu precizeaza ce raspuns a primit. In urma acestor declaratii instanta a concluzionat ca.

In aceste conditii, persoana in privinta careia a fost disjunsa cauza penala (n.r. -Dorin Chirtoaca) conform intelegerii prealabile cu Gamretki, impartind intre ei rolurile, a acceptat propunerea, stabilind ca cele 26% vor fi partajate egal intre ei, catee 13% fiecare.

Nu am reusit sa vorbim cu procurorul de caz deoarece avea telefonul inchis. Am vrut sa aflam cum s-a stabilit ca si primarul suspendat urma sa primeasca jumatate din cele 26 de procente. Solicitat de Pro Tv, Igor Gamretki nu vrut sa raspunda la intrebari.

Igor GAMREȚKI, FOST ŞEF DIRECȚIA TRANSPORT: “Voi studia decizia, ma voi consulta cu juristul si vom discuta atunci.”

In luna aprilie a acestui an, procurorii anticoruptie i-au retinut pe viceprimarul Nistor Grozavu, seful de la directia transport, Igor Gamretki, milionarul Alexandru Pincevschi si alte cateva persoane vizate in dosarul parcarilor cu plata.

La sfarsitul lunii mai, dupa gratii a ajuns si primarul Dorin Chirtoaca, care a fost retinut in urma declaratiilor depuse de catre subalternii sai, care l-au invinuit de trucarea licitatiei. Grozavu si Pincevschi sunt cerecetati in libertate, Igor Gmretki insa a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu supendare, iar Dorin Chirtoaca este judecat in arest la domiciliu. Primarul suspendat, se declara nevinovat.