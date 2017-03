Fostului guvernator al BNM, Leonid Talmaci, detinut in izolatorul CNA, i-au fost inainte trei capete de acuzare. Morari: "Are legatura si cu Platon" - VIDEO

Fostul guvernator al Bancii Nationale, Leonid Talmaci a fost retinut aseara si a primit un mandat de arest pentru 15 zile, timp in care se afla in izolatorul CNA. Potrivit procurorilor, Talmaci este suspectat de abuz in serviciu intr-un dosar de escrocherie. Retinerea i-a surprins pe cei de la presedintie, avand in vedere ca tot ieri Talmaci a fost numit membru in consiliul economic de pe langa seful statului.