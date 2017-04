Fotografia unei femei care a infruntat zambind un extremist in Birmingham s-a viralizat: "Nu m-am temut de el"

Fotografia in care femeia ii zambeste unui membru furios al English Defence League, o organizatie de extrema dreapta din Marea Britanie, s-a viralizat si a fost preluata de numeroase site-uri din presa britanica.

Poza in care apare Saffiyah Khan, britanica cu origini bosniace si pakistaneze, a fost realizata in timpul protestelor English Defence League, de sambata din Birmingham.

Tanara a povestit pentru BBC ca i-a sarit in apararea unui femei care purta val islamic si care fusese incercuita de mai multi simpatizanti EDL.

Saffiyah Khan i-a atras furia lui Ian Crossland care s-a napustit asupra ei, fara sa o sperie insa pe aceasta. In fotografia in care apar cei doi este surprins si un politist in apropierea lor.

Membrii EDL au acuzat-o pe Saffiyah Khan ca ar fi inceput sa faca galagie in timp ce tineau un moment de reculegere fata de victimele recentului atentat din Stockholm. Femeia a negat si a spus ca nu-i place sa vada oameni agresati in orasul ei.

"Este norocoasa ca mai are dinti in gura" a scris pe Facebook, dupa incident, barbatul care a infruntat-o, scrie The Telegraph.

"Nu mi-a fost frica sa-l infrunt. Mi-a pus un deget in fata. Era foarte agresiv. Era un politist prezent asa ca si-a retras mana. Nu as fi raspuns violent", a relatat tanara pentru BBC.

Fotografia a generat sute de comentarii si a fost distribuita pe Twitter de Piers Morgan si de parlamentara Jess Phillips.

Who looks like they have power here, the real Brummy on the left or the EDL who migrated for the day to our city and failed to assimilate pic.twitter.com/bu96ALQsOL

— Jess Phillips MP (@jessphillips) 8 aprilie 2017