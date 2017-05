Fotografii cu Dorin Chirtoaca, pe strazile Chisinaului, au aparut pe internet. Procurorii spun ca edilul, aflat in arest la domiciliu, a fost la audieri - VIDEO

Aflat in arest la domiciliu, Dorin Chirtoaca a fost surprins pe strazile capitalei. Pe internet, au aparut fotografii cu primarul la volanul masinii sale. Procurorul sustine ca edilul a fost chemat atat ieri, cat si astazi la procuratura pentru audieri. Cand vine vorba de asa ceva, nu exista vreo restrictie. Primarul poate iesi din casa , fara a fi escortat de CNA, doar ca nu are voie sa plece in alta parte.