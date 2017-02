Frauda bancara nu s-a incheiat "baietii smecheri" ne fura in continuare - Report.md

Actiunile de spalare de bani prin intermediul sistemului bancar al Republicii Moldova, inregistrate in 2005-2014, urmate de furtul unui miliard de dolari in 2014 din rezervele valutare ale Bancii Nationale si ulterioara transformare a golurilor financiare in datorie de stat pusa pe umerii cetatenilor, nu au fost lucruri accidentale. Schema a fost bine planificata pe parcursul mai multor ani si pusa in aplicare de grupuri interesate de persoane.

Cel mai grav este ca, lectia nu a fost invatata, iar frauda, in proportii mai mici, continua zilnic prin acordarea creditelor neperformante. Concluziile apartin expertilor si au fost facute publice in cadrul trainingului: ”Rolul institutiilor si societatii in demascarea fraudelor bancare si recuperarea mijloacelor fraudate”, organizat de Transparency International - Moldova.

De la spalatorie, prin furt, la datorie de stat

Expertii sunt de parere ca problemele majore ale sistemului bancar din Moldova au pornit de la nota informativa a consilierului economic, Oleg Reidman, adresata presedintelui tarii in 2005, prin care se solicita „dezvoltarea sectorului bancar si atragerea in tara a banilor, care circula prin lume”.





