Fructe, legume si... heroina. Cinci turci, retinuti de politistii de frontiera: i-au lasat sa treaca vama, i-au urmarit pana la ascunzis, iar acolo i-au pus la pamant. Ce aveau intr-un camion cu care s-au plimbat prin toata Moldova - VIDEO

Cinci turci care se plimbau prin Moldova cu un camion incarcat cu droguri au fost retinuti de politistii de frontiera. In TIR-ul, in care aveau la suprafata fructe si legume, ascundeau 84 de kilograme de heroina. Drogurile care urmau sa ajunga in Olanda au ramas la noi, iar cei cinci ar putea sta 15 ani intr-o puscarie din Moldova.