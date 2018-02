Fumatorii nu mai trebuie sa calculeze pas cu pas distanta pana la cladirile publice ca sa-si aprinda tigara. Din acest an intra in vigoare o alta lege - VIDEO

Daca pana nu demult fumatorii erau obligati sa masoare 10 metri de la fiecare cladire publica, acum li se permite sa fumeze si langa acestea, doar daca geamurile si usile sunt inchise. Potrivit site-ului Bizlaw.md articolul din legea cu privire la controlul tutunului care prevedea acest lucru a fost modificat in decembrie 2017, iar de la intai ianuarie a intrat in vigoare. Modificarile, vin ca o gura de aer pentru fumatori, mai ales ca acestea ar lasa se se inteleaga faptul ca tigara ar putea fi aprinsa la terasa.

"Eu am o parere negativa despre aceasta lege, trebuie de amenajat mai multe locuri pentru fumat. In acelasi timp, nu are importanta zece metri sau intr-un colt, undeva fumez. Eu credca mai bine in locuri special amenajate pentru fumat."

"In locuri publice nu se poate de fumat, in apartament, la balcon, in bar, la piata nu se poate de fumat. Daca ferestrele si usile sunt deschise fumul intra in incapere, daca sunt inchise fumul nu intra, de aceea cred ca au si permis."

Acest barbat spune ca nu-l interesaeaza restrictiile stabilite de lege. Fumeaza unde pofteste.

"Drept sa va spun ca si medicii mi-au zis ca se poate sa fumez si in salon, pentru ca am experienta si imi este greu sa-l las."

Unii nefumatori sunt, insa, nemultumiti. Ii deranjeaza cand cineva isi sufla fumul de tigara in apropiere.

"Tare deranjeaza, chiar mirosul acesta neplacut, nu-i frumos. -Ati incercat sa faceti observatie? -Eii, m-a trimis tare departe. De cine nu ma tem, ii fac observatie."

"Sufera mai mult cei care nu fumeaza. De exemplu, tu - daca nu fumezi mai tare simti fumul acela si te otravesti."

Totusi, atentie – pe teritoriul unei scoli, gradinite sau spital nu se poate fuma in continuare indiferent daca ferestrele sunt sau nu deschise. Nu puteti fuma in incinta stadioanelor, arenelor, in piete si alte spatii publice deschise pe durata evenimentelor publice. Legea nu va da voie sa aprindeti tigara nici sub acoperisul statiilor, in mijloacele de transport public sau in autoturismele in care se afla copii.