Functionari publici din cadrul Primariei, cercetati penal in baza unui material jurnalistic

Procuratura s-a autosesizat in baza materialelor aparute recent in presa, potrivit carora, administratia publica locala a alocat 2,2 milioane de lei pentru reparatia gradinitei nr.50 din sectorul Riscani al capitalei, in vederea crearii conditiilor unei scoli pentru copiii cu dizabilitati, iar o organizatie neguvernamentala, amplasata in incinta respectivei gradinite, refuza sa elibereze sediul primit in locatiune in baza unui contract incheiat cu Primaria inca in anul 2001.