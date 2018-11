Fundatia Open Dialog e finantata de Serviciile secrete rusesti si s-a implicat in politica din Moldova - Declaratiile lui Candu dupa prezentarea raportului in Parlament: "O sa sesizam SIS-ul, Procuratura Generala si alte institutii" - VIDEO

Candu sustine ca in urmatoarea perioada urmeaza sa fie sesizate mai multe institutii de la noi, dar si din strainatate, printre care SIS, Procuratura Generala si Serviciul Prevenirea si Combaterea spalarii banilor. Tot presedintele legislativului sustine ca documentul aprobat astazi in plenul de la Chisnau va fi tradus in limba engleza si transmis unor institutii din Ucraina, Polonia si alte tari vizate in raport.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "Vor fi dosare penale pentru companii, pentru ca lucrurile sunt destul de grave. Aceasta fundatie, care a fost inregistrata in Polonia, are ca fondatori cetateni ai Federatiei Ruse, are surse de finantare din tranzactii cu Ministerul Apararii din Rusia, livrare de echipamente militare, plati off-shor, surse de finantare din frauda bancara din Moldova. Este o schema folosita de FSB impotriva statelor cum sunt Polonia, Romania, Ucraina si Moldova.

Cu regret insa, aceasta schema a atras persoane politice din RM. Persoane ca Maia Sandu, Nastase. Au fost atrasi in lupte impotriva RM. Astfel de actiuni presupun tradarea RM.

Nu ne referim la cheltuielile la hotel, Bruxelles. Am fi vrut sa stim in ce alte imprejurari au interactionat. Acest raport va fi expediat autoritatilor RM, SIS, CNA.

Regret ca nu a fost un dialog a comisiei cu persoanele implicate in politica, ma refer la Maia Sandu si Andrei Nastase. Ceea ce s-a vazut astazi este destul de grav si arata cum se actioneaza si cum se implica alte state in treburile interne a RM. Vom depune toate eforturile ca si partea secreta sa fie desecretizata. Statul si cetatenii trebuie sa-si stie si eroii si dusmanii tarii.

Atunci cand oamenii politici interactioneaza cu oameni din exterior, cu fundatii, trebuie sa o facem in mod asumat. Cand Maia Sandu sau Nastase mentioneaza ca nu au legatura cu Open Dialog trebuia sa-si puna semne de intrebare, cand au acceptat ajutor financiar din partea acestei organizatii. Sa-si puna un semn de intrebare cand au acceptat anumite daruri de la aceasta fundatie. Exsita dovezi clare ca aceasta fundatie a fost finantata si banii provin din Federatia Rusa. Ce poate fi mai groaznic cand zbori cu avionul si stai in hoteluri de la FSB.

Eu nu o pot invinui pe Sandu, dar s-a lasat atrasa de FSB. Acest raport arata cum actioneaza Federatia Rusa. Mai putin conteaza banii care au fost cheltuiti pe Masa sau pe Nastase. Intrebarea este au stiut sau au facut-o intentionat? Confruntarea politica a fost exportata si folosita de Federatia Rusa. Fundatia a finantat si s-a implicat in organizarea multor evenimente in Europa.

Prin asta aducand prejudicii acelor state. Exista finantare directa si indirecta. Atunci cand fundatia Open Dialog iese si critica RM si aduce laue lui Platon, cum o luati pe asta? Open Dialog este finantata de Serviciile secrete din Federatia Rusa. In momentul in care se vor gasi fundatii care aduc prejudicii RM, vor fi investigate, cu siguranta. Open Dialog este finantata din exterior si nu pot sa o reglementeze cei din RM."