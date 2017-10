La 14 ani, este banuit ca ar fi autorul a cel putin 6 furturi. Un baiat ar fi furat telefoane in strada si in scari de blocuri. Ce risca acesta - VIDEO

Potrivit politiei, baiatul ar fi fost implicat in cel putin sase furturi. Acesta fura telefoane mobile in strada, cat si in scarile blocurilor de locuit, dupa care le vindea.

Totodata, oamenii legii spun ca acesta ar fi furat telefoanele mobile de la doua femei, dar si de la patru minori.

Adolescentul a fost retinut si risca pana la 17.000 de lei amenda sau pana la 5 ani de puscarie.