Pacaliti la statiile PECO. Schema pusa la cale de angajatii benzinariilor - turnau mai putin combustibil in rezervor - VIDEO

In mai multe benzinarii din tara, soferii au fost inselati la pompa. Politia spune ca a descoperit o schema, prin care angajatii unor statii PECO montau in coloanele de distribuire a petrolului placi cu cablaj si astfel in rezervor ajungea mai putin combustibil decat era indicat pe panoul informativ. Lunar, o singura benzinarie fura de la soferi circa 10 tone de combustibil.