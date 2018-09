Furau placute de inmatriculare de la masinile cu numere straine venite la noi in tara si santajau soferii, cerand bani in schimbul lor. Doi soti din Soroca, retinuti de politie

Cuplul a dat lovituri in 11 raione din tara, inclusiv in municipiul Chisinau, iar timp de un an procurorii au documentat cazul. Acestia au fost retinuti si si-au recunoscut vina. Pentru actiunile de furt si santaj risca pedeapsa cu inchisoarea de la 5 la 7 ani si amenda de la 42 la 67 de mii de lei.