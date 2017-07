Furtul miliardului, investigare lenta si scurgeri de informatii convenabile guvernarii - Anticoruptie.md

Autorii documentului lasa sa se inteleaga ca, in prezent, poate fi constatata o mimare a investigarii active a fraudelor. Potrivit lor, doar o investigatie credibila poate stabili cu exactitate actorii, coordonatorii si institutiile implicate in delapidari, marimea fondurilor extrase, beneficiarii reali, pentru ca ulterior sa fie posibila recuperarea, cel putin, a unei parti din mijloacele fraudate.

in perioada de monitorizare au fost inregistrate anumite progrese in activitatea sectorului financiar bancar din Republica Moldova, cu toate acestea, el ramane in continuare expus unor riscuri sporite de fraudare, sustin autorii raportului. „Aceste riscuri, in mare parte, vin din partea grupurilor de interese care sunt direct sau indirect implicate in gestionarea atat a sectorului in intregime, cat si a unor banci aparte. De rand cu sectorul bancar, si alte sectoare financiare non-bancare sunt expuse riscurilor de fraudare, in special, sectorul asigurarilor, un domeniu mai putin monitorizat de autoritatile publice si mai putin dispus sa respecte standardele de activitate si normele prudentiale”, potrivit analizei.

