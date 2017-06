O adolescenta a murit, o femeie e stare grava la reanimare, cativa oameni - cu casele inundate si pagube importante dupa ploaia si furtuna violenta care a lovit tara - VIDEO

Furtuna de aseara a facut o victima. O adolscenta de 12 ani din Stefan Voda a murit dupa ce a calcat pe un cablu inalta tensiune doborat de vant. Tragedia s-a intamplat chiar sub ochii mamei, care ii iesise in intampinare. In capitala, o femeie de 87 de ani a ajuns la reanimare fiind lovita de o creanga uriasa. Alte 4 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Mai multa lume are nevoie de bani pentru a lichida pagubele.