Furtuna de aseara a inundat un bloc de locuit din capitala: ”Trebuie sa cautam unde sa dormim, curgea apa in casa ca din robinet” - VIDEO

Este al doilea week-end de cosmar pentru Irina David. Apa a patruns in apartament prin acoperis, deoarece furtuna de la sfarsitul saptamanii trecute a smuls o bucata de tabla, care acoperea mansarda ce se construieste pe bloc.

Irina DAVID, LOCATARA: ”Iata noaptea asta noi nu putem dormi aici, trebuie sa cautam in alta parte pentru ca totul este umed.”

Toti locatarii de la ultimul etaj n-au pus geana pe geana, in incercarea de a opri suvoaiele de apa care patrundeau prin tavan si se scurgeau pe pereti.





“A fost un dezastru, nu stiam ori sa strangem apa.”



Problema locatarilor de pe strada Constantin Brancusi a inceput inca in 2012, atunci cand o firma de constructii si-a propus sa faca mansarde. Lucrarile au fost insa abandonate, iar de atunci fiecare ploaie inseamna pentru oameni chin si disperare.

“De la ora 12 pana la ora 4 noi strangeam apa din colidor ca aici era plin, ca sa nu curga in casa.”

“Curgea foarte tare, cum vedeti picaturile astea de apa acum, ap ca din robinet curgea. - Prin priza inclusiv? - Si prin priza, si prin lustra.”

Am incercat sa luam legatura cu firma responsabila insa toate telefoanele sunt deconectate. In restul Chisinaului, ploaia a doborat copaci, care insa nu au facut victime. In aceasta dimineata insa, o pana de curent din sectorul Botanica a lasat mai multe troleibuze fara electricitate. Solutia a fost ruta nr 30, adica unitatile fara fir.

“S-au dus cu acela care era fara lumina, I-a ingramadit pe toti si s-au dus incolo.”

“Am crezut ca e o defectiune, ca toti stationeaza, m-am dus si eu pe acumulatoare. - Si toti pasagerii au urcat la voi? - Da. -Voi cumva ati fost salvatorii natiunii? - Da.”

Meteorologii spun ca ploi nu se asteapta in acest weekend in Chisinau.

In schimb maximele raman generoase de pana la 38 de grade in capitala. Codul galben de vreme caniculara va tine pana maine.