Intr-o localitate din Floresti, mai mult de jumatate dintre localnici au ramas cu casele descoperite dupa furtuna de ieri - VIDEO

Natura s-a dezlatuit in dupa-amiaza zile de ieri in mai multe sate din raioanele Telenesti, Floresti si Soldanesti. Oamenii povestesc cu groaza despre ploaia cu grindina care cel putin 10 minute le-a bombardat casele si gradinile. Un tablou dramatic este si in satul Cunicea, Floresti.

Tatiana CORNIENCOVA, PRIMAR S. CUNICEA: “60 la suta din case au fost afectate, 100 hectare de livanda in Cunicea, a avut de suferit floarea soarelui care nu am reusit s-o recoltam, grindina era foarte mare. Oamenii si-a acoperit cu pelicula casele.“

Iar in satul Oliscani din raionul Soldanesti, vantul a lasat fara acoperis gimnaziul din localitate, dar si mai multe case.

Adrian SVECLA, PRIMAR S. OLISCANI: “Furtuna puternica a afectat in jur la noua case de locuit, 2 institutii publice, 13 constructii auxiliare din gospodariile oamenilor, au ramas fara ardezie.“

Tot in raioanul Soldanesti, grindina a distrus 45 de hectare de livezi si 21 de hectare de soie. Multi dintre localnici au cerut ajutorul salvatorilor.