Furtuna de ieri a facut ravagii in nordul tarii. Au fost doborati mai multi copaci peste traseele nationale - FOTO

Pentru astazi meteorologii prognozeaza din nou ploi cu descarcari electrice.

Astfel, in legatura cu ultimele fenomene meteo, recomandam soferilor:– sa circule cu viteza redusa, tinand cont de fenomenul de acvaplanare;– sa mareasca distanta de siguranta in mers;– sa utilizeze luminile de intalnire;– sa se asigure ca parbrizul, geamurile laterale şi luneta asigura o vizibilitate foarte buna;– sa fie siguri ca au in buna stare de functionare stergatoarele si instalatia de climatizare şi dezaburire.