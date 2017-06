Pe o strada din capitala, un copac a cazut peste o casa si a spart acoperisul acesteia.

Ploaia a facut prapad si pe strada 31 August, bulevardul Stefan cel Mare si strada Puskin.

UPDATE 15:55 Strada Tighina









UPDATE 15:51 Strada Puskin cu Kogalniceanu

UPDATE 15:47 Pe strada Columna un copac a cazut peste doua masini.





A plouat cu galeata minute in sir. Meteorologii spun ca furtuna vine din nordul tarii, a ajuns in capitala, dupa care va ajunge si in sudul tarii.

Strada Tighina

