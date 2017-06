Furtuna puternica ce s-a abatut asupra capitalei a lasat in urma un Chisinau acoperit de crengi rupte, copaci doborati, gauri in asfalt si cu trafic blocat - VIDEO

Ploaia de azi a cazut peste capitala de parca a fost turnata din caldare. A inceput pe la ora 15 si jumatate. Nori grei s-au adunat in cateva clipe de-asupra orasului si au intunecat ziua, de parca era seara tarziu.

Timp de vreo 20 de minute cerul s-a aprins de fulgere, iar strazile s-au umplut de apa. O furtuna furioasa a pus deodata mai multi copaci la pamant. Chiar in fata guvernului, doi arbori au fost smulsi din radacini.

“-Ati inceput-o cu guvernul? - Sigur, cu conducerea Republicii Moldova.”

“Guvernul ce sa faci cu guvernul, noua de masini ne era grija.”

Cativa au cazut peste case, distrugandu-le. Asa s-a intamplat pe strada Muncesti. Unde oamenii s-au pomenit cu apa-n casa, dupa ce acoperisul a fost gaurit. Pe Grigore Ureche un plop s-a lasat peste un bloc de locuit. Iar pe strada Columna o creanga a cazut peste o masina. La doar cateva cartiere distanta, un salcam inca in forta s-a frant peste o casa de locuit.

“S-o rupt un copac asa ca aista. Si o cazut peste tot, o faramat tot, uitati-va.”

“Acuma ploua direct in casa. Cat de cat putin tine dosul podul.”

“Ne e frica ca iata amus o sa cada podul si ne ploua drept in pod.”

Peisaje similare puteau fi vazute pe multe alte strazi, printre care pe Gheorghe Asachi, pe Puskin, pe Muncesti si pe soseaua Hancesti. Aveai impresia ca ce nu a dat jos ninsoarea din aprilie au rasturnat ploaia si furtuna de azi. In unele zone, troleibuzele nu au mai putut ajunge, intrucat liniile electrice au fost rupte. Pe strada Puskin, acestea au format o coada uriasa.

“S-au rupt copaci si au cazut peste sarme si s-a facut abrav.”

Unui magazin de la Piata Centrala i-a fost spart acoperisul dupa ce un copac a cazut deasupra.

“Creanga copacului mai sa ii cada in cap, ea a auzit,a spus ca s-a speriat a crezut ca e un cutremur si repede a fugit in camera de alaturi.”

“Numa am intrat in magazin si a cazut copacul. Adica eu puteam sa fiu in masina , cum am pus pelicula, putea sa cada la mine in cap.”

Tot in centrul orasului, un pilon de electricitate a crapat in doua. Oamenii care au fost surprinsi in trafic sau pe strazi, sunt ingroziti.

“Un vânt atât de puternic, gălăgie, apoi s-a rupt şi a căzut.”403_2848_01 “Doamne fereste, eu n-am vazut asa minune. Eu deama am 60 de ani si n-am vazut.”

“Toate fundisoarele in cap la noi si tablele, capace, tot, potopul.”

“M-ai nu ne-a lovit in cap. Cantarul l-a luat vantul. Serios.”

“Doamne fereste, ne-a speriat tare. - Era sa va ia valul? - Da ne lua, am noroc ca-s mai grasa oleaca, da ma ducea.”

Responsabilii de la primaria Chisinau sustin ca echipele de la Spatii Verzi au iesit imediat la lucru ca sa evacueze portiunile de strazi blocate de copaci, iar cei de la Exdrupo au fost trimisi sa curete gurile de canalizare de namol si crengi.

“Nu ne vedem capul de treburi!”

Meterologii anunta ploi si pentru maine, dar ne linistesc spunand ca de poimaine acestea se retrag. Oricum cerul va ramane partial acoperit de nori, iar pe la inceputul saptamanii viitoare s-ar putea sa ne trezim cu o noua ploaie ca cea de azi.

Oricum temperaturile raman generoase – maximele vor fi in urmatoarele zile de 29, ba chiar si 33 de grade. Peste o saptamana ne-am putea trezi loviti de o canicula cu 36 de grade.