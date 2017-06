Furtuna a blocat circulatia troleibuzelor in capitala. Primaria a publicat lista strazilor pe care au cazut copaci: "Au fost doborati mai multi arbori. Echipele au intervenit deja in teren"

Primaria Chisinau anunta ca in urma conditiilor meteo, in capitala u fost doborati sau au fost partial afectati de vant mai multi copaci. In special, pe str. Gheorghe Asachi, pe str. A. Puskin, pe sos. Hancesti si sos. Muncesti copacii au cazut pe partea carosabila sau au afectat reteaua de contact a Regiei Transport Electric. In rezultat, circulatia transportului, inclusiv a troleibuzelor, pe anumite portiuni de drum a fost sistata.

Echipele de interventie din cadrul iM „Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi” si ai iM „Regia Transport Electric Chisinau” au intervenit deja in teren, pentru a asigura inlaturarea consecintelor furtunii si deblocarea strazilor.

La moment, si angajatii Regiei „Exdrupo” actioneaza pentru a curata strazile si retelele pluviale afectate de ploaie si evacueaza namolul si deseurile aduse de vant si ape.

Cetatenii care vor sa sesizeze autoritatile in privinta pagubelor produse de ploaie, sunt indemnati sa o faca la urmatorul numar de telefon: „022-22-22-67” – Dispeceratul Central Municipal.