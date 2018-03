Gabriela Firea: "Am venit ca o sora". Primarul de Bucuresti s-a intalnit la Chisinau cu Silvia Radu. Primaritele celor doua capitale au purtat tinute similare si au au facut un nou schimb de cadouri - VIDEO

De dimineata, Gabriela Firea si Silvia Radu s-au infatisat la o conferinta de presa comuna la primaria Chisinau, imbracate cam la fel – cu ii si ilice. Asa cum a fost si la intalnirea lor de la Bucuresti, au facut, mai intai, schimb de cadouri.

“Icoana reprezinta o femiei grijului, asa si dvs.”

Radu a declarat ca are multe de invatat de la cea care conduce Bucurestiul. Iar cu putin timp inainte de alegerile locale, a insirat un lant de idei pe care are de gand sa le implementeze.

SilVIA RADU, PRIMAR-INTERIMAR CHISINAU: “Am discutat sistemul de parcari care il are Bucurestiul, am discutat sistemul de taxi, ceea ce in Chisinau nu exista in general, despre trasport si infrastructura care ne pot ajuta.”

La randul sau, Gabriela Firea spune ca Bucurestiul are drept model Viena si ca i-ar placea ca autoritatile de la Chisinau sa ia orasul sau drept model.

Gabriela FIREA, PRIMAR BUCURESTI: “Am venit ca o sora si nu ca prieteni sau vecini, iar fatii intre ei trebuie nu doar sa se iubeasca ci sa se sprijine.”

Firea a refuzat sa comenteze felul in care Silvia Radu a ajuns in functia de primar interimar – dupa ce a fost numita de Nistor Grozavu printr-o dispozitie controversata si considerata ilegala de democrati.

Gabriela FIREA, PRIMAR BUCURESTI: “Eu pot sa raspund si la intrebari politice, dar cred ca este mult mai important sa vorbim despre proiectele cu care am venit.”

Gabriela Firea a venit la Chisinau insotita de viceprimarul Bucurestiului si de mai multi sefi de directii. Acestia au discutat cu omologii lor de la Chisinau. Dupa conferinta, toti au urcat in masinile care formau un lung cortegiu, condus de un autoturism al politiei si au pornit spre biblioteca Onisfor Ghibu. Intre timp, pe mai multe strazi, traficul a amortit, iar soferii au fost prinsi in ambuteiaje care pareau de nestrabatut.

“Chiar daca avem oaspeti nu asa trebuia.”

La biblioteca, cele doua primarite au participat la lansarea proiectului “Chisinaul Citeste”. Gabriela Firea a venit cu o donatie de carte de 600 de volume, daruite de biblioteca mitropolitana din Bucuresti.

Gabriela FIREA, PRIMAR BUCURESTI: “Trebuie sa digitalizam biblioteca. Sa fie una moderna."

A urmat o sesiune foto cu angajatii bibliotecii si ospetii evenimetului. Radu si Firea au pozat zambitoare in fata obiectivelor, dupa care au plecat la Liceul Mihai Eminescu, institutie care urmeaza a fi renovata din bani romani.

Gabriela Firea urmeaza sa se intoarca la Bucurestii in aceasta seara. Pe 14 februarie, Silvia Radu a vizitat Bucurestiul unde a avut prima sa intalnire cu Gabriela Firea. Atunci, ele au semnat un acord de colaborare care presupune, printre altele, ca Bucurestiul va oferi bani pentru reparatia Spitalului Municipal numarul 1 si a liceului Mihai Eminescu din Chisinau.