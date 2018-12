Gala Generozitatii din acest an a adunat artisti de renume, pe scena de la Sala cu Orga din Chisinau. Soprana Valentina Nafornita si violonista Rusanda Panfili au sustinut in premiera, un duet acasa - VIDEO

Valentina Nafornita si Rusanda Panfili au cucerit publicul cu un duet inedit, soprana cu vocea catifelata, iar instrumentista prin acorduri induiosatoare de vioara.

Patroana asociatiei Copil, Comunitate si Familie sustine ca de fiecare data urca pe scena Galei cu o placere deosebita, mai cu seama ca scopul este unul caritabil.

Valentina NAFORNITA, SOPRANA: " Concertu de caritate este in fiecare an, iar de la el nu pot sa lipsesc indiferent de ce program am. -Ne-am gandit sa punem o piesa nu neaparat clasica pentru a ne relaxa si a aduce un alt suflu concertului nostru.”

Rusanda Panfili, moldoveanca cu o cariera stralucitoare peste hotarele tarii, a fost prezenta in premiera pe scena de la Gala Generozitatii.

Rusanda PANFILI, VIOLONISTA: " Mereu mi-a placut sa fac ceva pentru altii, sa daruiesc mai ales ca e pentru copii, sunt foarte sensibila la capitolul acesta. Sa cantam acasa, in Chisinau, impreuna pe scena a fost un sentiment extraordinar.”

Vocea sublima a Valentinei Nafornita s-a impletit cu cea a baritonului Mihai Dogotari, sotul sopranei.

Mihai DOGOTARI, BARITON: ”Imi place foarte mult aceasta scena, am primit o placere deosebita, am avut emotii, un concert de o cauza nobila, speciala. Simt un sentiment mai sensibil.”

Artistii au fost acompaniati de Moldova National Youth Orchestra, sub bagheta dirijorului ucrainean Andrei Yurkevici. Gazda eveniementului a fost prezentatoarea Sorina Obreja.

Sorina OBREJA, PREZENTATOARE PRO TV: ”Sper ca am fost suficient de convingatoare astfel incat in urma acestui eveniment sa se adune suficienti bani pentru ca cati mai multi copii sa fie scosi din casasele de copii si sa poata fi adusi in famili.”

Peste 500 de oameni au venit la cea de-a V-a editie a galei, care fost urmata de o cina si o licitatie de obiecte exclusiviste.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: " Un spectacol absolut extraordinar. Artistii nostri sunt atat de buni. Trebuie sa fim alaturi de cei care au nevoie de noi, asa ne construim societatea.”

Lucia BERDOS, FEMEIE DE AFACERI: ”Am ramas incantata de conceptul evenimentului, de continut si de scop. Ne-am dorit foarte mult sa sustinem acest eveniment si sa oferim tot suportul.”

Banii adunati din vanzarea biletelor la Gala Generozitatii, cei din licitatii, dar si din donatii sunt pentru a oferi suport familiilor social vulnerabile sa-si creasca copii acasa, dar si pentru reintegrarea celor din orfelinate in familiile lor.

Liliana ROTARU, DIRECTOR CCF MOLDOVA: ”Am inceput primul eveniment in 2014 cu circa 100 de persoane, am atins o cifra record anul trecut 660 pentru ca sala mai mare si acum suntem de doua zile sold out la o sala cu 500 de locuri. Ne dorim foarte mult sa atingem recodul de anul trecut.”

Evenimentul a fost organizat de CCF Moldova in parteneriat cu PRO TV.