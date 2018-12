Gala Generozitatii, un eveniment caritabil de exceptie! Vezi cele mai frumoase momente in cadrul celei de-a V-a editii - FOTO

Aseara, la Sala cu Orga din Chisinau, a avut loc cea de-a V-a editie Gala Generozitatii, un concert de exceptie, sustinut de soprana Valentina Nafornita. Cei prezenti la eveniment au avut parte de premieri muzicale si imbinari inedite de stiluri. In acest an, pe scena au urcat artisti cu nume grele, care au cucerit cele mai cunoscute scene de opera, festivaluri si concursuri din lumea intreaga.

In aceasta editie a Galei au revenit la Chisinau interpreti nascuti in Moldova, deveniti renumiti si extrem de apreciati pe plan international: soprana Valentina Nafornita, baritonul Mihail Dogotari, violonista Rusanda Panfili, Moldovan National Youth Orchestra si dirijorul ucrainean - Andriy Yurkevych. Premiera editiei a fost duetul protagonistelor serii, Valentina Nafornita si Rusanda Panfili. Gazda serii a fost frumoasa prezentatoare Pro TV Chisinau - Sorina Obreja. In reportajul ce urmeaza, vezi cum s-a desfasurat editia din acest an:

Cei care si-au propus sa continue seara in spiritul generozitatii, au participat la o cina si licitatie de experiente si obiecte exclusiviste, oferita de Mezzo Italian Restaurant.