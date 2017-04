Galagie la cimitirul evreiesc din sectorul Buiucani al capitalei. Locatarii unui bloc au protestat fata de intentia autoritatilor de a construi inca o intrare in cimitir, care ar da in curtea lor - VIDEO

Aici pe strada Ion Neculce urmeaza sa apara o a doua poarta a cimitirului evreiesc, lucru ce-i nemultumeste pe locatarii blocurilor din preajma.

“O sa ne incurce ca o sa treaca masinile pe aici. Copiii nu au pe unde sa umble.”

“O sa ne incurce ca copiii si nepotiii nu o sa aiba unde sa se joace, chiar personal pe noi ne incurca transportul asta.

“De ce deseurile astea se mearga pe la noi prin ograda sa respiram noi gunoiul asta de atatia ani.”

Autoritatile spun ca au nevoie de inca o intrare in partea veche a cimitirului, deoarece acolo urmeaza sa fie defrisati copacii, iar masinile de la salubrizare trebuie sa aiba acces in zona pentru a evacua gunoiul.

Ludmila BOTAN, SEF DIRECTIA COMBINATUL SERVICII FUNARARE, CHISINAU: “Muncitorii nostri incearca cu tomberoanele astea sa aduca deseurile atat cat e posibil. Anume in partea veche este imposibil de adunat toate deseurile si de le aduce in partea asta si anume pentru asta avem nevoie de inca un acces in acest cimitir.”

Valeriu NEMERENCO, PRETOR SECTORUL BUIUCANI: “Au cazut copacii, aici de zeci de ani nu s-a facut curatenie. Este dispozitia primarului privind acest scop, dar faptul este ca trebuie sa facem curat, asta este scopul nostru de baza. Vrem sa facem ordine sa amenajam portiunea asta. Cert este ca trebuie sa facem ordine.”

Din cauza protestului de astazi, lucrarile de amenajare a intrarii in cimitir, au fost stopate. Arhitectul preturii Buiucani urmeaza sa gaseasca un alt loc. Locatarii s-au oferit sa participe la campania de salubrizare a cimitirului numai sa nu fie construita intrarea in cimitir prin curtea lor.