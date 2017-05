Galeti si saci cu droguri au fost ridicate din casa unui individ traficant din capitala. 10 persoane care ar face parte dintr-o grupare criminala ce fabrica si vindea substante narcotice, puse la pamant de catre mascati - VIDEO

"Cetăţeni, martori!”

Indivizii cu varstele cuprinse intre 18 si 29 de ani sunt din capitala si de cel putin 2 luni destribuiau droguri prin Chisinau. In cadrul perchezitiilor efectuate in masinile suspectilor, oamenii legii spun ca au gasit cantitati impunatoare de droguri.





"-Asta ce e? -Ce aţi luat. -Eu văd ce am luat, dar ce este?”

Barbatii nu doar vindeau stupefiantele ci le si preparau acasa la unul dintre ei. Acolo, oamenii legii au gasit aproximativ 5 kilograme de droguri de tip marihuana, metamfetamina si substanta vegetala sintetizata, ce erau pastrate in saci din plastic si galeti.

Acum suspectii sunt cercetati penal pentru trafic de droguri in proportii deosebit de mari si risca pana la 15 ani de inchisoare.