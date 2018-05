Gama larga de produse pentru protectie solara - in reteaua de farmacii Hippocrates - VIDEO

În reţeaua de farmacii Hippocrates găsiţi o gama larga de produse de protecţie solara. Ca sa aiba efectul dorit, acestea trebuie folosite corect.

Nina MINTUŞ, brand manager: ”Cremele cu factor de protecţie se aplică cu cel puţin 15-20 de minute înainte de a ieşi afară şi nici într-un caz deodată pe plajă. Dacă noi ne expunem pe plajă la soare, noi trebuie să reinoim crema cu factor de protecţie o dată la două ore.”

În cazul copiilor instrucţiunile sunt aceleaşi, doar că produsele au alta componenţa şi un factor de protectie mai ridicat.

Nina MINTUŞ, brand manager: “Există creme pentru copii mici de la şase luni, iarăşi există mai multe forme de protecţie sub formă de cremă sub formă de laptişor, sub formă de uleiuri. Ele sunt mai gingaşe şi nu provoacă alergie.”

Crema de protectie se alege în funcţie de fototipul fiecărei persoane.

Nina MINTUŞ, brand manager: "Factorii de protecţie se alege în conformitate cu culoarea tenului iniţială. Deci dacă aveţi culoarea albă a pielii, culoarea parului deschisă şi ochi albaştri, atunci trebuie să alegem un factor de protecţie cât mai ridicat, adică 50. Dacă de la natură aveţi pielea deja mai cafenie atunci puteţi să aplicaţi un factor de protecţie 15 sau 20."

Tot aici puteti beneficia şi de o consultatie.

