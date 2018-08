Gardul de tabla care incercuieste presedentia va fi scos in cateva zile, iar in locul lui a fost amenajat altul de plasa. Munctiroii spun ca mai au mult de lucru si nu sunt siguri vor reusi sa termine de reparat cladirea pana la Ziua Independentei - VIDEO

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: “Reparatia presedentiei este in toi.Pe langa gardul de protectie, astazi a mai aparut unul. Muncitoriu spun ca vor sa extinda suprafata ca sa execute lucrarile.”

“Mutam gardul ca sa-l putem vopsi pe cel de fier.”

“Muncim. Mai aveti mult de munca?Este, este.- Pana pe 27 va fi totul gata?- O parte va fi gata, o parte nu.”

Nu doar gardul va arata ca nou, dar si trotuarele din apropierea cladirii. Presedintia a venit ieri cu un demers catre primarie ca pana pe 27 august sa fie reabilitat pavajul de pe strada Maria Cebotari si Sfatul Tarii. Primarul interimar Ruslan Codreanu sustine ca urmeaza ca cei de la Exdrupo sa estimeze cheltuielile.

Adrian BOLDURESCU, DIRECTOR I.M. “EXDRUPO”: “Vrem sa vedem actul. La noi la Exdrupo inca nu a ajuns. Dar cert este ca Regia Exdrupo nu s-a ocupat si nu are muncitori calificati pentru montarea pavajului. In cazul in care o sa gasim muncitori o sa vedem.”

Purtatorul de cuvant al presedintelui ne-a comunicat ca nu stie nimic despre acest demers inaintat de Presedentie. Nu doar trotuarele din fata sediului risca nu fie gata pana la Ziua Independentei. Ca sa le reuseasca pe toate, muncitorii spun ca lucreaza si noaptea.

“De lucru inca este. Lucrarile de la exterior, poate le reusim pana pe 28, dar in interior, putin probabil. E foarte mult de lucru. Ce nu ati reusit sa faceti? Gips-carton-ul, etajele de sus inca nu sunt gata. -Ce ati reusit? -rimele 4 etaje pot fi date in exploatare. -Acolo e frumos? -Da. -E lux? Peste tot marmura, lampe frumoase, trei etaje au fost unite.“

Presedintia a intrat in reparatie la sfarsitul lunii februarie. Lucrarile sunt finantate in totalitate de catre guvernul Turciei care a oferit 7 milioane de euro pentru asta. Nu se stie, insa, ce va oferi in schimb Moldova. Igor Dodon a dat anterior asigurari ca din bugetul statului nu va fi cheltuit niciun banut, iar presedentia va fi inaugurata pe 27 august de Ziua Independentei. Tot atunci, la invitatia sefului statului, la Chisinau, va ajunge si presedintele turc, Recep Erdogan. Primele trei etaje ale presedentiei au fost distruse in urma protestelor din aprilie, 2009.